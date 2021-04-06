AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Şubat 2021’de İstanbul’da bin 88 TL, Anadolu’da 776 TL olarak gerçekleşti.
AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Şubat 2021’de İstanbul’da bin 88 TL, Anadolu’da 776 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2021’de 901 TL olarak gerçekleşti.
Ziyaret Sayısı EndeksiŞubat 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 9,4 oranında artış olduğu gözlemlendi.