Avrupa otomobil pazarı yüzde 29,3 daraldı

Avrupa otomobil pazarı Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ekim ayı Avrupa otomobil pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Ekim ayında yüzde 29,3 düşüş yaşandı. Otomobil pazarı toplam 798 bin 693 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ekim ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 129 bin 211 adet olarak gerçekleşmişti.

Ocak-Ekim’de artış görüldü

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Ekim döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi ve toplam 9 milyon 960 bin 706 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 9 milyon 696 bin 993 adet olmuştu.

Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artış ve 475 bin 312 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 54,8 ile Litvanya, yüzde 39,2 ile Avusturya ve yüzde 35,7 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 16,7 ile İrlanda ve yüzde 6,5 ile İzlanda oldu.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 12,2 ile Litvanya, yüzde 9,1 ile Belçika ve yüzde 7,1 ile Hollanda oldu. Ocak-Ekim döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 31,9 ile Yunanistan, yüzde 31,3 ile İzlanda ve yüzde 29,7 ile Norveç oldu.