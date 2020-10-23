Avrupa otomotiv pazarı Eylül’de artış gösterdi

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında yüzde 2,9 artış göstererek 1 milyon 527 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Eylül ayı Avrupa otomotiv pazarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre yüzde 2,9 artış gösterdi ve 1 milyon 527 bin 2 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 483 bin 742 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı söz konusu ayda 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 300 bin 48 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 285 bin 545 adetti.

Hafif ticari araç pazarı aynı ayda yüzde 17,9 artış gösterdi ve 195 bin 333 adede ulaştı. 2019 Eylül ayında 165 bin 613 adet satış gerçekleşmişti.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Ocak-Eylül döneminde yüzde 28,7, otomobil pazarı yüzde 29,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,6 azaldı.

Otomotiv pazarı bu dönemde yüzde 28,7 azaldı ve 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı aynı dönemde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 29,3 azaldı ve toplam 8 milyon 567 bin 920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12 milyon 117 bin 401 adetti.

Hafif ticari araç pazarı Ocak-Eylül döneminde yüzde 23,6 azalarak 1 milyon 261 bin 859 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 651 bin 489 adet satış gerçekleşmişti.

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 99,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.