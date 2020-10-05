Avrupalı Türk firmasından yerli otomobil için proje

Fransa merkezli Türk firması, QR kodlu plaka yöntemiyle yeni otomobilde bir ilke imza atmayı hedefliyor. Proje kapsamında, QR kodlu plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor.

Yerli otomobilinin dünyaya tanıtımı ardından tüm çalışmalar hızla sürüyor. Temmuz ayında Gemlik’te temeli atılan ve çalışmalara başlanan elektrikli yerli otomobil fabrikasında hummalı bir çalışma var. Gebze’deki merkezde de ekipler hiç durmuyor. Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation, QR kodlu plaka yöntemiyle yeni otomobilde bir ilke imza atmayı hedefliyor. Proje kapsamında, QR kodlu plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor.

Gemlik’te fabrikanın zemin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Türkiye’nin Otomobili TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, "Tüm gözler üstümüzde 24 saat sahnedeyiz. Bu hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Avrupa da bizi yakından takip ediyor, hata yapma lüksümüz yok ” dedi.

Plakalarda QR kod uygulamasına dikkat çeken Zifort Immatriculation Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, ’’Geliştirdiğimiz sistemle birlikte emniyet güçleri tarafından QR kodunun okutulmasıyla aracın ruhsat, muayene ve sigortasının güncel olup olmadığı bilgileri anında görünürken, herhangi bir çalıntı araç durumunda ise hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlanıyor. QR kod sayesinde plakanın gerçek olup olmadığını da aynı zamanda tescil etmiş oluyoruz ‘’ diye konuştu.

’’Hedef yerli otomobilde uygulanacak yazılımı dünyaya ihraç etmek’’

Demirbaş, ilk defa bu sistemi 2 yıl önce, gelen talepten ötürü, bir orta doğu ülkesi için geliştirdiklerini dile getirirken, yerli otomobil atağıyla birlikte üretimi Türkiye’ de gerçekleştirerek ilk olarak yerli otomobilde bu yazılım sistemini kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca şirket yetkilisi artan talepler doğrultusunda Türkiye’de oluşturacakları üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç edeceklerini belirtti.

’’Elektrikli Ulaşım Bakanlığı Kurulmalı’’

Elektrik araç üretimine dikkat çeken Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Tüm dünyada giderek artan bir hızla elektrikli ulaşım önem kazanmakta, devletler tüm stratejik yatırımlarını özellikle pil üretimi ve çevreci araçlara yapmaktadırlar. Ülkemizin de Milli Otomobil Projesinin ‘Elektrikli’ olacağından yola çıkarak, öncelikle devlet kademesinde temsil edilebilmesi adına bir an önce Elektrikli Ulaşım Bakanlığı’nın kurulması gerekliliği zaruridir. Daha sonra ise tüm büyükşehir belediyelerinde de Elektrikli Ulaşım Daire Başkanlık’larının oluşturulması ve ilgili mevzuatların yasal açıdan ele alınarak bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.