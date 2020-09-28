Uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz benzerinde bir çok savunma sanayi ürünü geliştiren Albayraklar Holding’de ayrılık yaşandı. Holding’in 4 yıldır CEO’luk görevini yürüten Sertan Ayçiçek görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayçiçek açıklamasında “Yaklaşık 4 yıldır şevkle sürdürdüğüm görevimden istifa ediyorum. Tamamen profesyonel nedenlerle almış olduğum bu kararım, değerli büyüğüm Adnan Albayrak ile devam eden ağabey-kardeş ilişkimizi hiç bir zaman etkilemeyecektir. Gönüllerimiz her daim birdir” ifadelerine yer verdi.
Ayçiçek görevinden ayrıldı
SERTAN AYÇİÇEK
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