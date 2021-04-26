Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1,3 milyar Türk Lirası işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildiği belirtildi. Talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9,90 TL olarak belirlendi.
“Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak”
Şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirten Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son üç yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, kârlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere, yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız" dedi.Şirketin paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.