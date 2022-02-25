Aydın Soyyiğit İHBİR yönetimine adaylığını açıkladı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit’in İHBİR’in Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ‘Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Adayı olacağını ve yönetim kurulu olarak Aydın Soyyiğit’i desteklediklerini açıkladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit’in Başkan Adayı olacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısıyla birlikte başkanlık adaylığını ilan eden Aydın Soyyiğit, ayrıca Başkan Haluk Okutur ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri günden bugüne yaptıkları faaliyetlerden, güncel ihracat rakamlarından ve yeni başkan adayı Aydın Soyyiğit’in hedeflerinden bahsedildi.

“Yeni başkan adayımız Aydın Soyyiğit”

Haluk Okutur Nisan ayında gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkan adaylarının Aydın Soyyiğit olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Yönetim Kurulu olarak uzun yıllardan beri birliğimizde, tecrübesi, konulara hâkimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla bugüne kadar başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğimiz Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi, birliğimizin başarı ile sürdürdüğü çalışmaların devamlılığı, başlattığımız projeleri takibi, birlik üyelerimizin ihracatlarını, ülkemiz ihracatını arttıracak yeni projelerini gerçekleştirilmesi için mevcut yönetim kurulu olarak aldığımız kararla başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Başkan adayımız Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi yönetim kurulu olarak her daim destekliyor ve ilk günkü heyecanla Birliğimize yenilikler kazandırmaya el birliği ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz.”

“2021 yılında 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırıldı”

İHBİR Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar neler yaptıklarını aktaran Başkan Okutur, Birlik faaliyetlerini ile ilgili de şunları aktardı:

İHBİR Yönetim Kurulu olarak 2018 yılında görevi devraldığımızda öncelikle 2 ana hedef koymuştuk. Birincisi birliğimizin ihracat rakamını 2’ye katlamak, ikincisi ise ihracatçı üye sayımızı da iki katına çıkarmaktı. Bugün üye sayımız iki katına çıkmış durumda ve ihracat rakamlarımız ise bu yıl sonuna kadar hedeflerimizin de üzerinde olacak. Yakaladığımız bu başarıların mimarı olan üyelerimizin sayısı göreve geldiğimizde 2018 yılında 2.206 iken 2021 yılı sonunda 4.707 üyeye ulaştı. Göreve geldiğimizde yıllık ihracatımız 1,7 milyar dolardı. 2021 yılında İHBİR olarak 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırmayı başardık.”

“Birliğimizin 2022 hedefi 3,5 milyar dolar”

“Hububat ve bakliyat sektörü 2021 yılında 9,2 milyar dolar ihracatla yüzde 41,43 artışı yakaladı. İHBİR’in sektör ihracatındaki payı yüzde 29 oldu. 2022 yılında sektör olarak ihracat hedefimiz 12 milyar dolar, birlik hedefimiz ise 3,5 milyar dolar.”

200’den fazla ülkeye ihracat

İHBİR’in bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 200’den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyen Başkan Okutur, “Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanları ile çalışıyorlar. Dolayısıyla birliğimiz üyelerinin gitmediği bir ülke yok. Yapmamız gereken ihraç ettiğimiz ürünlerin hak ettikleri şekilde daha yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda satışlarını gerçekleştirmektir. İhraç ettiğimiz ürünlerin daha yüksek katma değerli olması, üye firmalarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve ülkemize daha çok döviz kazandırmaları için birliğimiz bu konu odaklı yeni projeler üzerinde çalışıyor” dedi.

“Kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz”

“Vesile olmaktan büyük gurur duyduğumuz kadın girişimcilerimizi ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattığımız ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ projemizi Birliğimize ve ülkemize kazandırdık” diye konuşan Okutur, “5 kadın girişimcimizle başladığımız bu yolda sayımız 60’a ulaştı. Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ihracat konusunda eğitimler izlemiştir. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınlarımızın emeklerini katma değere dönüştürmek, önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Tarımsal ürün ihracatında 100 milyar dolar hayal değil”

Dünyanın, gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme doğru hızla ilerliyoruz diyen Başkan Okutur sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizi, işleyip, paketleyip, markalaştırıp, hak ettiği biçimde katma değerli hale getirebiliriz ve ülkemizin ihracat rakamlarına çok önemli katkı sağlayabiliriz. Tarımsal ürün ihracatında 100 milyar dolar hayal değil. Dijital tarım da tersine göçü hayata geçirecek. Özellikle yeni projelerin ve girişimlerin hayata geçirildiği pandemi sürecinden sonra olumlu yönde kurgulanan ve tarıma odaklı hale getirilen Türkiye tarımda, 100 milyar dolar ihracatı yakalayabilir ve zamanla bu miktar 2- 3 katına çıkarılabilir.”

İHBİR’den 3 dev proje

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit ise yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerden bahsetti. Aydın Soyyiğit 3 dev proje olarak adlandırdıkları faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“İstanbul’da tüm dünyanın ilgi göstereceği gıda fuarı yapacağız”

“Sektörümüzün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerimizi rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık.İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye’de de olmasın diye yola çıktık. İstanbul’u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.”

“4 milyar insan üyelerimizin ürünlerini izleyecek"

Aydın Soyyiğit ayrıca bir diğer projeleri ile ilgili şunları söyledi:

“Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız.”

“Ülkemiz için her sene 100 ihracat neferi yetiştireceğiz"

“İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz” diyen Soyyiğit, “Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız” dedi.

Soyyiğit son olarak “İHBİR olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete önemli katkılar sağlıyor. Yeni dönemde de başarı ile büyüme devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.