AYEDAŞ kış şartlarına karşı sahada

AYEDAŞ, kış boyu yaşanacak meteoroloji olaylarına karşı İstanbul Anadolu Yakası’na kesintisiz enerji arzı için elektrik dağıtım şebekesinde ihtiyaç duyulabilecek malzeme, aktif araç ve personel kaynağını artırarak hazır hale getirdi.

Elektrik şirketi AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası’nda etkili olması beklenen kış şartlarından, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için tüm gücüyle sürdürdüğü hazırlıklarını tamamlayarak kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları depoladı. Hazırlıklar çerçevesinde şirket, gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık bin personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca intikali için teyakkuz durumuna getirdi. Personelin zorlu şartlara uygun kıyafet ve ekipman ihtiyacı tamamlandı.

Karla mücadele özelinde 42 milyon lira yatırım

Ekiplerinin gece gündüz sahada olduğu şirket, İstanbul Anadolu Yakası’nda 2 bin 224 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. İhtimal afet durumuna hazırlanan ve stoklarını tamamlayan AYEDAŞ ekiplerince, stoktaki araç, malzeme ve ekipmanın çalışır vaziyette olduğu kontrol edildi. Yıl boyu yapılan yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı özelinde saha ekiplerini ve malzeme stoklarını hazır bulunduran şirket, bu çalışmalar için 42 milyon TL yatırımı da devreye aldı.

Saha koordinasyonuna teknoloji desteği

Öte yandan, tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 800 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi. Muhtemel arızalara en kısa sürede müdahale edilirken son derecek kritik olan haberleşme konusunda, mevcut 904 adet bas konuş cihazı ve söz konusu sistemi yedekleyen 520 adet araç telsizi test edildi.

Yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, ayedas.com.tr, AYEDAŞ 186 Mobil Uygulaması, ALO 186 Çağrı Merkezi ve 0216 186 0000 WhatsApp destek hattı ile tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.