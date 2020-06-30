Ayşegül Akay: "Türkiye ihracatına destek vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

ING’nin koordinatörleri ve katılımcıları arasında yer aldığı kredi anlaşması ile Türk Eximbank; Dünya Bankası garantisi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan kontrgaranti ile 380 milyon euro tutarında kaynak sağladı. ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, 10 yıla varan vade ile kullandırılacak kredinin, Türkiye ihracatının pandemi döneminden güçlenerek çıkmasına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyet gösteren ve Türkiye ekonomisinin kaynak teminine aracılık etme çalışmalarını sürdüren ING, bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza attı. ING’nin global koordinatörleri arasında yer aldığı ve lider düzenleyici olduğu kredi anlaşması ile Türk Eximbank; Dünya Bankası Grubu Üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development’ın (IBRD) sunduğu garanti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan kontrgaranti ile 380 milyon euro tutarında kaynak sağladı. İki yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlem, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem olma özelliğini taşıyor.

İhracatçıların orta ve uzun vadeli finansmandan yararlanmasını sağlayacak kredinin en az yüzde 10’u, cinsiyet eşitliği ilkesiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni ’Kadın Katılımı’ tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılırken, yüzde 70’i ise KOBİ’lerin finansmanında kullandırılacak. Kredi ile ayrıca yeni ihracatçıların da desteklenmesi hedefleniyor.

Ayşegül Akay: "İhracatçıların pandemi döneminden güçlenerek çıkmasını hedefliyoruz"

ING Grubu’nun sorumlu bankacılık anlayışıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyen ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “Son yıllarda büyük başarılara imza atan ihracatçılarımızın pandemi döneminden de güçlenerek çıkmaları için, ING olarak Türk Eximbank ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu kaynağın, ekonomimizin en önemli unsurlarından biri olan ihracatçılara, özellikle ihracat yapan KOBİ’lere çok değerli bir kaldıraç sunacağına inanıyoruz. Diğer taraftan cinsiyet eşitliği alanında öncü çalışmalara imza atan bir banka olarak, bu kredinin cinsiyet eşitliğini teşvik etmesi nedeniyle de büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ihracatına destek vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.