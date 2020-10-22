Aytemiz, ‘Sosyal Medyayı En iyi Kullanan Marka’ gümüş ödülünü aldı

Akaryakıt sektörünün öncü markalarından biri olan Aytemiz, sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media AwardsTurkey’de Akaryakıt Kategorisi’nde 2’inci kez ödül sahibi oldu.

Sosyal medya yarışması Social Media AwardsTurkey, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliği ile bu yıl 4’üncü kez düzenlendi. Akaryakıt sektörünün öncü markalarından biri olan Aytemiz, Social Media Awards Turkey 2020’de Social Brands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Akaryakıt Kategorisi’nde gümüş ödülün sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre Aytemiz, sosyal medyadaki performansıyla akaryakıt sektöründe öne çıkan markalardan biri oldu. Akaryakıt şirketi sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelendi. İncelenen kriterler doğrultusunda akaryakıt şirketi, gümüş ödülün sahibi oldu. Evdekal sürecinin takip ettiği yeni yıldan bu yana sosyal medya hesaplarındaki izlenme ve etkileşimi ileri düzeye taşıyan akaryakıt şirketi, 16 milyon erişim ve 2 milyon etkileşim rakamlarına ulaştı.

Akaryakıt şirketinin sosyal medya hesaplarını toplam 184 bin kişinin takip ettiği belirtildi.