Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi

TARSİM’in kuruluşuna rehberlik ettiği Azerbaycan Tarım Sigortaları Sistemi Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi.

TARSİM, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin kardeş ülke Azerbaycan’da da kurulabilmesi amacıyla, 27 Şubat tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu ile Bakü’de Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Niyet Beyanını imzalamıştı. Kurulacak yeni sisteme ilişkin iki ülke arasında sürdürülen yoğun temaslar neticesinde, Agrar Sigorta Fonu, 3 Kasım tarihinde ilk poliçesini Terter ilçesinde düzenleyerek, faaliyetlerine başladı.

Terter ilçesine bağlı Bayimsarov köyünde düzenlenen ilk poliçe imza törenine ülkemizi temsilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet katıldı.

Agrar Sigorta Fonu ilk aşamada, 1-7 yaş arası süt ineklerini ve mandaları, buğday, arpa, mısır, patates, şeker pancarı, portakal, limon, mandalina, çay, pirinç, tütün, üzüm, fındık, pamuk ürünlerini ve havuz ile göletlerde yetiştirilen balıkları sigortalayacak.

Program çerçevesinde, Azerbaycan’ın önde gelen televizyon kanallarının haber kuşakları ile programlarına konuk statüsünde katılım sağlanarak, bilgilendirmelerde bulunuldu. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Engürülü, tarımın açık alanda yapıldığından ötürü her türlü meteorolojik olaylara açık olduğuna, bugün ekilen ürünün, yarın dolu, sel ve fırtınadan etkilenerek ziyan olabildiğine, bu nedenle tarım sigortasına ihtiyaç duyulduğuna, Agrar Sigorta’nın çiftçilerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için önemli olduğuna değindi.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Sayın Günal ise, Türkiye’deki tarım sigortaları sisteminin devletin de desteğiyle her geçen gün büyüdüğüne işaret ederek, Sistem çerçevesinde %67’ye varan devlet prim desteği sunulduğunu, başlangıçtan bugüne kadar üreticilerden 5.4 milyar TL prim toplanarak bunun karşılığında 6.1 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını, tarım sigortası ile üreticilerin emeklerinin zayi olmadığını ve üreticilerin kendilerini güvende hissettiklerine değindi. Ayrıca, Azerbaycan’la işbirliklerinin 2017 yılına uzandığını ve bunun ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini belirterek, bugün benzer sistemin Azerbaycan’da kurulmasına vesile olduklarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi; yeni sistemin hayırlı, uğurlu ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Heyet, geçtiğimiz haftalarda terör saldırısının gerçekleştirildiği Gence kentini de ziyaret etti. Şehit olan tüm sivillere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunularak; Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olacağı mesajı verildi.