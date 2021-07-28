B2B e-ihracatla ihracatını ikiye katlayacak

Meyra Home, TurkishExporter e-ihracat platformunu kullanmaya başladıktan sonra ihracat hedefini artırırken, hedefini bu yıl ikiye katlayarak 5 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.
Her ay portföylerine yeni bir ülke katacak kadar platformu efektif kullandıklarını söyleyen İnce, "TurkishExporter e-ihracat platformunu kullanmaya başladığınızda aradaki farkı net olarak gördük. TurkishExporter olmasa ihracat yapabilmek için çok büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık. Fuarlar, yurt dışı hedefsiz geziler ve sektörel pazar araştırmaları seyahatleri ile ilgili ekstra maliyetli çalışmalar yapmak ayrıca bunun için fazladan 2 veya 3 uzman personelimiz daha olması gerekirdi. Oysa biz şimdi masa başından bu ihracat kaynaklarına TurkishExporter’la erişiyoruz. Hedefimizi bu yıl ikiye katladık 5 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Ev tekstili olarak Denizli’den dünyanın farklı ülkelerine ihracat ağırlıklı çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Aycan İnce, “Bizim için müşteri yoktur, iş ortağı vardır. Sadece söylenileni değil, her zaman fazlasını yapar; sorumluluk alır, üretir ve değer katarız. Firmamızın altında barındırdığımız dürüstlük, samimiyet gibi önemli insani özelliklerimizi de davranış kimliğimize yansıtırız" şeklinde konuştu.