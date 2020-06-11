Bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili sağlık sorunlarını ele almak amacıyla güçlerini birleştiriyorlar

Biocodex Microbiyota Enstitüsü ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (WGO) bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili sağlık sorunlarını ele almak üzere güçlerini birleştiriyor

İnsan mikrobiyotasıyla ilgili bilimsel literatüre dayalı bilgilerin yer aldığı önde gelen uluslararası platform Biocodex Microbiyota Enstitüsü ve 100’den fazla üye topluluktan ve dört bölgesel gastroenteroloji birliğinden oluşan bir federasyon olan Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu, bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili farkındalık arttırma çabalarını derinleştirmek amacıyla ortaklık sözleşmesi imzaladıklarını duyurdular.

İki ortak, Aralık ayındaki WGO kongresi gibi özel etkinlikler süresince özel oturumları da içerecek şekilde 2020 yılı boyunca farklı girişimler uygulayacak.

Biocodex Microbiyota Enstitüsü Global Operasyonlar/Medikal Kurumsal Bilimsel İletişim Direktörü Murielle Escalmel, "İinsan mikrobiyotası dünyasına öncülük ve liderlik yaparak bu alanda itibar kazandık. Bilimsel uzmanlığımızın Gastroenteroloji eğitimi ve uygulamasındaki standartları geliştirmeyi amaçlayan WGO tarafından kabul edilmesi mutluluk vericidir. Birlikte bağırsak mikrobiyotasına ilişkin farkındalığı bu alanda değerli çalışmalar yaparak geliştireceğiz” dedi.

WGO Başkanı Pr Naima Lahbabi-Amran ise şu ifadeleri dile getirdi: "Bu ortaklık, açık bir şekilde sindirim sağlığıyla ilgili küresel koruyucu olma pozisyonumuzu güçlendirecek. Kendi alanında en iyi veri platformu olan Biocodex Microbiota Institute ile ortaklık yaptığımız için çok heyecanlıyız; derin uzmanlıkları, WGO’nun bu alandaki devam eden taahhüdüne paha biçilmez katkı sağlayacak. Eğitimlerimiz, kamu farkındalık kampanyalarımız, çok sayıda insana erişim sağlayacak şekilde tasarlanacaktır."