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Bakan Albayrak: "TL’ye güvenen herkes kazanacak"

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, "BORSA İSTANBUL, YILBAŞINDAN BU YANA ARTAN YATIRIMCI İLGİSİYLE YÜKSELİŞİNİ ADIM ADIM DEVAM ETTİREREK 2020 YILININ KAYIPLARINI GERİ ALAN AZ SAYIDA BORSADAN BİRİ OLDU. TL'YE GÜVENEN, TÜRK VARLIKLARINA VE ŞİRKETLERİNİN BÜYÜME HİKAYESİNE İNANAN HERKES KAZANACAK" DEDİ.

Bakan Albayrak: "TL’ye güvenen herkes kazanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.

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