Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.

Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.