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Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.

Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.

Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.
Bakan Albayrak; "Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz’deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.
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  1. BİLİM VE TEKNOLOJİ

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