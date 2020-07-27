Bakan Albayrak’tan ekonomik verilere ilişkin mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temmuz ayına ait sektörel ve reel kesim güven endekslerine ilişkin mesaj yayınladı. Albayrak, “Temmuz verilerine maşallah” notunu düştü.
Reel kesim güven endeksi için de “Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” değerlendirmesinde bulundu.