Bakan Elvan, “Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, otomatik katılım sistemi ile birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Kurul Toplantısı’na video konferans yoluyla katıldı. Bakan Elvan, toplantıda sigorta sektörüne dair açıklamalarda bulundu. Sigorta ve emeklilik sektörünün son 20 senede içerisinde kayda değer gelişim gösterdiğini belirten Bakan Elvan, “Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, otomatik katılım sistemi ile birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu. Devletimiz 2013’den bu yana bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 destek sağlayarak sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Geçen sene BES’e verdiğimiz katkı tutarı 5.1 milyar liraya ulaştı” dedi.

“Geçen sene BES’e verdiğimiz katkı tutarı 5.1 milyar liraya ulaştı”

Sigorta ve emeklilik sektörünün son 20 senede içerisinde kayda değer gelişim gösterdiğini vurgulayan Bakan Elvan, “Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, otomatik katılım sistemi ile birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu. Devletimiz 2013’den bu yana bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 destek sağlayarak sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Geçen sene BES’e verdiğimiz katkı tutarı 5.1 milyar liraya ulaştı. Sektörün ekonominin geneli için sağladığı itici gücü birkaç gösterge ile özetlemek istiyorum. Sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz sene sektörde 266 milyar liralık fon oluşturuldu. Sigortacılık sektörü geçen yıl 44 milyar liralık tazminat üstlenerek halkımızın ve işletmelerimizin zor zamanlarında yanlarında oldu” ifadelerini kullandı.

“Ebeveynler 18 yaş altı çocukları için artık bireysel emeklilik sisteminde birikim yapabilecekler”

Kritik roller üstlenen sigortacılık sektörünün yanında olduklarının altını çizen Bakan Elvan, “Finansal sektörümüzde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerindeyken sigortacılık sektörünün aldığı pay yüzde 4,5 seviyesinde. Avrupa’ya baktığımızda bankacılık sektörünün aldığı pay yüzde 50’ler civarındayken, sigortacılık sektörünün finansal sektörden aldığı pay yüzde 20’lere çıkabiliyor. Bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Kamu tarafı olarak potansiyele açığız. Bu potansiyeli de kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa hazırız. Bireysel emeklilik sisteminin kapsamını genişletip yurt içi tasarrufları arttırmak amacıyla iki temel adım attık. Bu adımlardan ilki 18 yaş altı çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynler artık bireysel emeklilik sisteminde birikim yapabilecekler. Bununla birlikte BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin BES’e aktarılmasını da mümkün kıldık” şeklinde konuştu.

Son olarak sektörden 4 temel beklentilerinin olduğunu ifade eden Bakan Elvan, “Sigorta bilincinin geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmak, değişen dünya ve ticaret koşullarına uygun yeni ürünler geliştirmek, katılım sigortacılığını geliştirilmesi için çalışmak, dijital alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate almak” diyerek sözlerini tamamladı.