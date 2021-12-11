Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katılıyor.

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.