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Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı. Toplantıda Bakan Nebati’nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

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