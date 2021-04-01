Bakanlıktan kripto varlıklara ilişkin açıklama

Kripto varlıklar ile ilgili sosyal medya mecralarında yapılan haber ve yorumlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit - FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.
MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır” denildi.