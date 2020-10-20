Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

Balıkçıların avladıkları palamutun bol miktarda olması tezgahlarda balık fiyatlarına yansıdı. İstanbul’da balık pazarlarında 1 kilogramlık palamut 20-25 lira civarından satılıyor.
1 Eylül’de sezonun açılmasıyla ava başlayan balıkçıların ağına bu sezon bolca palamut takılıyor. Palamutun bol olması fiyatları düşürürken, balıkçılar palamutun hamsiyi yemesinden dolayı hamsinin az fiyatlarının ise yüksek olduğunu belirtiyor. Bu dönemde en çok palamutun tercih edildiğini söyleyen balıkçılar sezon sonuna yaklaştıklarını fiyatların yükselebileceğini ifade ediyor.
Palamut, hamsi, istavrit gibi balıklara talep olduğunu söyleyen balıkçı Samet Varyemez, “Palamut tüketmenin tam zamanı. Ortalama 1 kilogramlık palamut 25 lira olarak satılıyor. Hamsi şuanda çok az. Palamut hamsiyi yediği için hamsiyi tezgahlarda çok az görüyoruz. Palamut yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bundan dolayı hamsinin fiyatları düşer” diye konuştu.
Genelde dülger ve fener balığı baktığını söyleyen vatandaş Cem Aktan, “Palamut yağ bakımından çok güçlü bir balık. Eşim ve çocuğum oldukça tüketiyor. Her zaman aynı balığı yemek yerine farklı balıkları tüketmeyi tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.