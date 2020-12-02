Balon balığı avcılığına teşvik getirildi

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak.

Balon balığı avcılığı destekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ’Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak.

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek.