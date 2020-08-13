Bambi Yatak sanayinin ikinci en büyük 500’ünde

Bambi Yatak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine girdi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasının sonuçları açıklandı. Bambi Yatak, ikinci 500 listesine girerek sanayideki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

’’Günlük 1000 adet yatak, 800 parça baza-başlık üretimiyle Türkiye yatak sektörünün nabzını tutuyoruz’’

Bambi Yatak olarak günlük 1000 adet yatak, 800 parça baza-başlık üretimiyle Türkiye yatak sektörünün nabzını tutuklarını ifade eden Emre Gökmen, ’’50 yıldır sektöre hizmet veren yerli ve milli köklerimizle ülkemizi global arenada da temsil etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Son derece değerli veriler içeren bu araştırma ile sanayideki ve küresel ekonomik dengeler içindeki tartışılmaz varlığımızı kanıtlamanın gururunu yaşıyoruz’’ dedi.

’’Hedefimiz 2023’te 15 milyon dolar ihracat’’

Hedef ve rakamlara değinen Gökmen, ’’Her yıl yaklaşık 4 milyon adet satış rakamıyla bugün 1,2 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan Türkiye yatak pazarı büyüme hızını giderek arttırıyor. Bizim bu hareketlenmedeki rolümüz tartışılmayacak derecede büyük. Üretim parkurlarımızdaki dünyaya entegre yapı ve ileri teknolojiler içeren altyapımızla dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz ve 500’e ulaşan konsept mağazamızla emin adımlar atıyoruz. Almanya, Hollanda, Romanya, Avusturya, Avustralya, Polonya, Belçika, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Filistin yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkeler. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 40 oranında artırma hedefimiz vardı ve hedefe ulaşmıştık. Her yıl ihracat rakamlarımızı bir önceki yıla oranla minimum yüzde 40 artırarak dış pazarda var olmayı sürdüreceğiz. 2023 hedefimiz net: İhracatta 15 milyon dolar seviyelerine ulaşmak’’ açıklamasında bulundu.

Pandemi koşullarına rağmen üretimini sürdürerek Türkiye ekonomisine değer katma sorumluluğunu taşıyarak listeye giren tüm sanayicileri tebrik ettiğini ifade eden Gökmen, ’’Türkiye’nin en saygıdeğer kurumlarından olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile tüm ilgili birimlere bu değerli araştırma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.