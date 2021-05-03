Banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde, banka şubelerinin daha uzun süre açık tutulabilecek şekilde emekli maaş ve ikramiyesi, diğer maaşlar, aylıklar ve ücretlerin salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla aldığı tavsiye kararını duyurdu.
Buna göre, Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini, 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 belirleyebileceklerdir.
Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen, banka müşterilerinin işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."