Bankacılık sektörünün net kârı 56,9 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün net kârı Eylül ayı itibariyle 56 milyar 981 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eylül ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Buna göre bankacılık sektörü Eylül ayı net kârı geçen seneye göre yüzde 22,7’lik büyümeyle 56 milyar 981 milyon lira oldu.

Eylül 2021 döneminde bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 7 trilyon 46 milyar 833 milyon TL olurken sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 940 milyar 392 milyon TL arttı.

Söz konusu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 38 milyar 148 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 191 milyar 463 milyon TL olarak hesaplandı.