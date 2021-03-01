banner3869

Bankacılık sektörünün toplam karı yıllık bazda 45,2 azaldı

BDDK verilerine göre; Ocak ayında Türk bankacılık sektörünün toplam karı 4,34 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam karı yıllık bazda 45,2 azaldı
banner3909

BDDK verilerine göre; Ocak ayında Türk bankacılık sektörünün toplam karı 4,34 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam karı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 7,92 milyar liradan 4,34 milyar liraya geriledi. Bankaların takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Ocak’ta yüzde 4,08 oldu. Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 5,34 seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu ayda çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 olurken, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak gerçekleşti.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841