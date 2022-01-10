Bayındır Sağlık Grubu’nda üst düzey atama

Türkiye İş Bankası’nda çeşitli kademelerde görev alan Mustafa Tankut Tabak, Bayındır Sağlık Grubu’nda genel müdürlük görevine atandı.

Bayındır Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Grup şirketleri arasında yer alan ve 2022’de 30. yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubu’nun yeni genel müdürü, Türkiye İş Bankası’nda yönetici olarak çeşitli kademelerde görev alan Mustafa Tankut Tabak oldu. Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan M. Tankut Tabak’ın Türkiye İş Bankası’ndaki yolculuğu, 1997 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Stajyer Müfettiş Yardımcısı görevi ile başladı.

Atama kararı ile ilgi değerlendirme yapan Mustafa Tankut Tabak, “30 yılda biriktirdiği kalite ve etik anlayışını bir kültüre dönüştüren ve bunu içinde yer aldığı Türkiye İş Bankası Grubu’nun değerleriyle harmanlayarak özel bir konuma sahip olan Bayındır Sağlık Grubu’nda göreve başlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Multidisipliner bir yönetim alanı olan sağlık hizmetleri üretiminin sürdürülebilirliği, farklı uzmanlık alanlarının uyumlu çalışması ile yakından ilgilidir. Bireysel başarılardan çok takım başarısına inanarak, sistemli, gönüllü, içselleştirilmiş, ortak akla dayalı çalışma tarzı ile süreçlerimizi dinamik yöneterek örnek sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Türk Sağlık Sektöründe 30. yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubunun deneyimlerinden ve başarılarından kazandığı olgunlukla güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, Grubu geleceğe hazırlamada en önemli sermayemiz yetkin ve uzman insan kaynağımız olacaktır” dedi.