Bayram öncesi kredi talepleri arttı

Ramazan Bayramı yaklaşırken kredi taleplerinde artış yaşanıyor. Talepler artsa da onaylanan kredilerin oranı düşük seyrediyor. Kredi danışmanlık şirketi üst yöneticisi Alper Özata, "Kredi taleplerinin yüksek olmasına rağmen bu taleplerin yüzde 60’ı onaylanmıyor" dedi.

Bayram öncesi kredi taleplerinde artış görülüyor, krediye ulaşmak isteyen vatandaşların bankalar tarafından belirlenen birçok kritere uyması gerekiyor. Bankaların belirlediği kriterlere uymadan kredi başvurusu yapan kişiler yeterli kriterlere uymadan banka şubelerine gittiklerinde başvuruları onaylanmayabiliyor. Her onaylanmayan başvuru ise kredi çekmek isteyen kişinin kredi notunu düşürüyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi alabilecek kriterlere uymayanların kredi taleplerinde olumsuzluk ortaya çıktığında ise kredi danışmanlık şirketleri devreye giriyor. Kredi çekmek isteyip de kriterlere uymayan kişiler kredi danışmanlık firmalarının izlediği yol doğrultusunda ilerleyerek krediye ulaşabiliyor.

Kredi başvurularındaki artışa ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Hiperaktif Kredi Danışmanlık Ceo’su Alper Özata, ‘’Bayram öncesi kredi taleplerinde ciddi bir artış görülüyor. Krediye ulaşmak isteyen vatandaşların birçok kritere uyması gerekiyor. Kredi taleplerinde artış olmasına rağmen taleplerin yüzde 60’ı onaylanmıyor. Bu durum üretim ve tüketime doğrudan etki ediyor, onaylanmayan krediler ülke ekonomisine katkı sağlayamıyor. Bankalar kredi başvurusunu değerlendirirken birçok kriteri göz önüne alır. Tüm bankalar ortak olarak kredi skoru, geliriniz, ödeme performansı gibi kriterleri baz alır. Ön onayla olumlu bildirim yapılan krediler şubeye gidince olumsuz sonuçlanabiliyor. Kredi başvurularında olumlu sonuç almak için profesyonel danışmanlık hizmeti almak fayda sağlayacaktır’’ dedi.

‘’13,5 milyon kişi bankaların kara listesinde’’

Bankaların kara listesindeki kişi sayısı ile ilgili de bilgi veren Özata, ‘’Türkiye’de kredi almak için uygun kriterlere sahip olmayan 13,5 milyon kişi var. Bu kişiler kredi kullanmış ve ödeme koşullarına uyamayarak yasal takibe alınmış kişiler. Bu 13,5 milyon kişi bankaların ‘kara liste’ olarak adlandırdığı grupta yer alıyor. Kara listedeki kişi sayısının yüksek olmasına pandemi koşullarının da etki ettiğini düşünüyoruz. Kara listedeki kişiler kredi çekmek isterlerse 5 yıl boyunca bekleyip kredi alabilmek için kriterlere uygun hale gelmeleri bekleniyor. Biz ise bu 5 yıl süreyi uzun buluyoruz, kredi çekmek isteyenler için geliştirdiğimiz formüller ile kişilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Pandemi öncesi kredi danışmanlık hizmeti alan müşteri sayısı ile ilgili rakam veren Özata, ’’Pandemi öncesi günlük ortalama 200-300 kredi danışmanlığı başvurusuyla ilgilenirken pandemiyle birlikte bu rakam yüzde 100 oranında arttı. Ortalama aylık 30 bin müşteriye hizmet sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz simülatörlü kredi sorgulama sistemimiz ile bugün ortalama günlük 2 bin 500 - 3 bin müşterimize hizmet sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kişilerin krediye ulaşabilmesi için yapay zeka teknolojisiyle geliştirdikleri sistem hakkında da bilgi veren Özata, ‘’Finansal erişimin eskiden çok fazla önemi yoktu. Son dönemde bankalar dışında finans kurumlarının da derecelendirme yapmasına olanak sağlandı. Biz de bankaların kredi verme politikasına uygun simülatörlü kredi sorgulama sistemimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kredi almak isteyen vatandaşların krediye kolay ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bankaya gidip istedikleri kredi başvurusuna red cevabı alınca kişinin kredi notu da düşüyor. Kendi geliştirdiğimiz akıllı kredi başvuru sistemimiz ile vatandaşlar banka şubesine gitmeden başvurularından nasıl sonuç alacaklarını öğrenebiliyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka programını tüm dünyada kullanıma açmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ diye konuştu.