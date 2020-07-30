Bayramda alternatif tatlı; soğuk baklava

Soğuk baklava, bayramda büyük rağbet görüyor. Pandemi öncesine göre satışlar yüzde 60 oranında arttı.
Lezzet alışkanlıklarında ön plana çıkan soğuk baklavalar bayram öncesinde rağbet görüyor. Baklava yufkası ile yapılan soğuk baklava, süt, az şeker, Antep fıstığı ve çikolata içeriyor. Tatlının üstü bitter çikolata parçaları ile kaplanıyor.
“Soğuk baklavamıza büyük bir rağbet var”
Yaşar Börü, şöyle devam etti; “Soğuk baklavamız ve sütlü fıstıklı burma kadayıfımız çok hafiftir. Her ikisinin de şerbeti sütlü olduğu için şekeri dengelemektedir. Ürünlerimizde gerçek tereyağı ve doğal malzemeler kullanıyoruz. Katkı maddesi içeren malzemeler kullanmıyoruz. Tüm ürünlerimiz günlük ve taze çıkmaktadır. Bir porsiyon soğuk baklavanın sadece 480 kalori içeriyor.”
“Pandemide satışlarımız yüzde 60 arttı”
Firma yetkilisi Mahmut Börü de, pandemi sürecinde satışlarının olumsuz etkilenmediğini vurgulayarak, “Aksine e-ticaret gibi dijital mecraları kullanarak hem marka bilinirliğimizi arttırdık hem de satışlarımızı pandemi öncesine göre yüzde 60 arttırdık.” ifadelerini kullandı. Börü, Amerika ve Dubai’de şube açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.