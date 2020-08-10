BDDK, aktif rasyosunda güncelleme yaparak AR değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100’den yüzde 95’e, katılım bankalarında yüzde 80’den yüzde 75’e düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunda güncelleme yaptı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Aktif Rasyosu (AR) değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 100’den yüzde 95’e indirildi. Katılım bankalarında yüzde 80’den yüzde 75’e düşürüldü.

Aktif Rasyosu’ndaki Döviz kalemlerinin TL’ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak. Pay kısmındaki menkul kıymetler kalemine gayrimenkul yatırım fonları dahil edilecek. Menkul kıymet kalemine girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar alınacak.

Yabancıların yabancı para mevduatlarının kredileri aşan kısmına 1.75 katsayısı uygulanmayacak.