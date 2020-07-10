Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.' hükmünü amir altıncı fıkrasının, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına veya nakit kullanımı ile mal ve hizmetalımına kapatılmasına ilişkin hükümlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar kart çıkaran kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verilmiştir” denildi.
BDDK'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami bin 300 TL limit, 2 bin TL'ye çıkarıldı.
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