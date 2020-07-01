banner3088

Benzin ve motorine zam

BENZİNİN LİTRE FİYATINA BU GECE YARISINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 11, MOTORİNİN LİTRE FİYATINA 10 KURUŞ ZAM GELDİ

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatına 10 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş motorinin ise 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 liradan 6,28 liraya, Ankara’da 6,22 liradan 6,33 liraya, İzmir’de ise 6,23 liradan 6,34 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5,72 liradan 5,82 liraya, Ankara’da 5,77 liradan 5,87 liraya ve İzmir’de 5,80 liradan 5,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 16:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’da Yaz Spor Okulları başladı
Eyüpsultan’da Yaz Spor Okulları başladı
  1. İstanbul

banner3205

banner3196

banner3549

banner3197