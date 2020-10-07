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Benzin ve motorine zam

BENZİNİN LİTRE FİYATINDA 16 KURUŞ, MOTORİNİN LİTRE FİYATINDA İSE 23 KURUŞ ARTIŞ YAPILACAK.

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş motorinin ise 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,67 liradan 6,83 liraya, Ankara’da 6,75 liradan 6,91 liraya, İzmir’de ise 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5,90 liradan 6,13 liraya, Ankara’da 5,96 liradan 6,19 liraya ve İzmir’de 5,99 liradan 6,22 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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