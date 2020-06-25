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Benzine 22 kuruş indirim

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINA 22 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI.

Benzine 22 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6,51 liradan 6,29 liraya, Ankara’da 6,57 liradan 6,35 liraya, İzmir’de ise 6,57 liradan 6,35 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 18:12
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