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Benzine indirim

BU GECEYARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINA 11 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI.

Benzine indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara’da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir’de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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