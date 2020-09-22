Benzine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINA 19 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.