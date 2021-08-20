Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.