banner4556

Benzine zam

banner4336

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

Benzine zam
banner3909

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

banner4575

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,34 liradan 10,90 liraya, Ankara’da 10,41 liradan 10,97 liraya, İzmir’de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı
Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı
  1. BİLECİK

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349