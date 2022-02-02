Berberler Oruç’u bırakmadı

Mustafakemalpaşa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan İsa Oruç güven tazeledi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen iki adaylı seçimi, Erdoğan Nayan’ı 77 oy farkıyla geçen İsa Oruç ve ekibi kazandı. Mustafakemalpaşa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, 33’üncü olağan genel kurulunda başkan, yönetim ve denetim kurullarını belirlemek üzere seçime gitti. 157 üyenin bulunduğu odanın toplantı salonunda yapılan kongrenin divan başkanlığını BESOB Başkanvekili Fahrettin Bilgiç üstlendi. Kongrede, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço gelir ve gider hesapları okunarak yönetim ibrâ edildi (aklandı). Gündem maddesi gereğince, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahminî bütçe görüşülerek karara bağlandı. Daha sonra iki adayın yarıştığı seçimlere geçildi. Hükûmet temsilcisi nezaretinde akşam saat 17.00’a kadar süren oy verme işlemi sonucu mevcut Başkan İsa Oruç’un oluşturduğu yönetim ve denetim kurulu listesi 4 yıllığına göreve getirildi.

Seçimler sonucu Başkan İsa Oruç 110 oy alırken, Erdoğan Nayan’a ise sandıklardan 33 oy çıktı. Kongrede üyelere hitap eden İsa Oruç, 4 yıllık süre içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Düzenlenen eğitim seminerleri ve fuar gezileriyle üyelere meslekî yenilikleri tanıtmayı sağladıklarını söyleyen Oruç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında siperlik dağıttıklarını, çeşitli yemek ve gezi organizasyonlarıyla da her zaman birlikte olduklarını belirtti.

4. dönemine başlayan İsa Oruç, “4 yıl daha bizi bu göreve lâyık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Oda’mızın haklarını her platformda güçlü bir şekilde savunmaya, üyelerimize sorumluluk içinde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kongrede, Berberler Odası’na kayıtlı emektar esnaflara plaket takdim edildi.