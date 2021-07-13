Berberlerde bayram mesaisi başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berberlerde yoğunluk başladı.
İstanbul faaliyet gösteren Berber Dinçer Keskin yoğunlukla ilgili olarak, ‘’1 Temmuz itibariyle normalleşmeden sonra işlerimiz hareketlendi. Kurban Bayram öncesi yoğunluğumuz başladı. Kısıtlamaların olduğu bayramlarda istediğimiz gibi çalışamamıştık. Şuan eskisi gibi hijyen kurallarına özen göstererek çalışıyoruz. Müşterilerimizden randevu alarak gelmelerini talep ediyoruz’’ dedi.Berbere gelen müşteri Suat Özcan ise "9 günlük bayram tatili var, bu süreçte tatil hazırlıklarımı yapıyorum Son günler yoğun oluyor. 1 hafta öncesinden randevu alarak geldim’’ diye konuştu.