Berko İlaç, Marka Kılavuzu tanıtım toplantısını gerçekleştirdi

Kurumsal Marka Kılavuzunu yenileyen ve paydaşlarına duyuran Berko İlaç, gerçekleştirdiği tanıtım toplantısıyla kılavuzu çalışanlarıyla kutladı.

35 yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” sloganıyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, 2021 yılının ikinci yarısında Kurumsal Marka Kılavuzu’nu yenileyerek tüm paydaşlarına duyurdu. Kurumsal İletişim departmanı liderliğinde yenilenen Kurumsal Marka Kılavuzu, gerçekleşen tanıtım toplantısıyla ve ekibin katılımıyla kutlandı.

Tanıtım sabahı genel merkez ve üretim tesislerindeki ofis katları kurumsal renklerdeki balonlarla süslendi ve çalışanların masalarına kurumsal materyallerden oluşan hediye setleri bırakıldı. Aynı gün üretim tesisi çalışanlarıyla online, genel merkez çalışanlarıyla da yüz yüze gerçekleşen tanıtım toplantısında Kurumsal Marka Kılavuzunu anlatan video gösterimi izlendi ve ikramlar eşliğinde kutlama yapıldı. Saha ekibine ise 2021 yıl sonu toplantısında hediyeleri ulaştırılarak ve video gösterimi ile Kurumsal Marka Kılavuzu hatırlatıldı.

İlaç firmasının geleneklerinden güç alan, geleceğe dönük, modern ve yenilikçi vizyonu Kurumsal Marka Kılavuzu ile bir kez daha vurgulanmış oldu. Tanıtımda konuşan Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Yenilikçi ve ileriye dönük vizyonumuzu Kurumsal Marka Kılavuzumuzla taçlandırdık. Marka kılavuzu markaların görsel anayasalarıdır. Firma olarak kullandığımız logomuz, kurumsal renklerimiz ve yazı fontumuz da dahil tüm dijital-basılı materyallerimizi yeniledik. Bu değişimle kurumsallığımıza bir kere daha vurgu yapmanın ve bu vesileyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.