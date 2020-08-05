Berko İlaç’a ’Güvenli Üretim Merkezi’ belgesi

Berko İlaç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi’ almaya hak kazandığını duyurdu.
Konuyla ilgili görüşleri alınan Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu, “Türk Standartları Enstitüsü’nün denetimlerini başarılı bir şekilde geçerek ‘Güvenli Üretim Merkezi Belgesi’ almaya hak kazandıklarını, sadece COVID-19 sürecinde değil, GMP (Good Manufacturing Practice) standartları gereği üretim tesislerinde hijyen ve güvenliğin her zaman en üst seviyelerde olduğunu” belirtti. Özyurtlu, “Berko İlaç’ın kendine yüklediği misyon çerçevesinde ‘Sağlıklı Yarınlara’ ulaşmak için toplum sağlığına göstermiş oldukları hassasiyeti bir kez daha kanıtlamanın gururunu yaşadıklarını” dile getirdi.