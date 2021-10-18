Bilecik’te 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edilen alan için kamulaştırma kararı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Bilecik’te 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edilen alan için kamulaştırma kararı
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Söğüt’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Bilecik’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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