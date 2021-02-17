Biofarma’nın satışı tamamlandı

2014 yılından bu tarafa SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma, İsviçre merkezli yatırımcı grubuna satıldı.
Şirketten yapılan açılamaya göre Biofarma İlaç’ın, yeni hakim hissedarı, İsviçre merkezli olarak faaliyet göstermekte olan ve hakim hissedarlığını ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Heinz Gisler’ in yaptığı bir yatırımcı grubu oldu.
Açıklamaya göre yeni hissedarlık yapısında hakim hissedar tarafından mevcut kadroların, yönetim ekibinin ve işleyişin korunmasına özel önemini korunarak Biofarma’da, bu yeni oluşumla birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Heinz Gisler tarafından sürdürülecek.Öte yandan İsviçreli yatırımcının Biofarma dışında başka ilaç firması ile de pazarlık masasında olduğu öğrenildi.