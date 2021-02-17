Biofarma’nın satışı tamamlandı

2014 yılından bu tarafa SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma, İsviçre merkezli yatırımcı grubuna satıldı.

2014 yılından bu yana SBK Holding bünyesinde faaliyetine devam eden ilaç şirketi Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının satışına yönelik süreç, 10 Aralık 2020 tarihinde yurtdışı işlemler, 11 Şubat 2021 tarihi itibariyle ise yurtiçi işlemler tamamlanarak sonuçlandırıldı.

Şirketten yapılan açılamaya göre Biofarma İlaç’ın, yeni hakim hissedarı, İsviçre merkezli olarak faaliyet göstermekte olan ve hakim hissedarlığını ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Heinz Gisler’ in yaptığı bir yatırımcı grubu oldu.

Açıklamaya göre yeni hissedarlık yapısında hakim hissedar tarafından mevcut kadroların, yönetim ekibinin ve işleyişin korunmasına özel önemini korunarak Biofarma’da, bu yeni oluşumla birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Heinz Gisler tarafından sürdürülecek.

Öte yandan İsviçreli yatırımcının Biofarma dışında başka ilaç firması ile de pazarlık masasında olduğu öğrenildi.