BiP’i bir günde 100 bin kişi yükledi

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’i bir günde 100 bin kişi indirdi. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP’in verileri, Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde güvenle tutuluyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye’nin uygulaması BiP’i 7 Ocak 2021 tarihinde 100 bin kişi cep telefonlarına yükledi. Dünyanın 192 ülkesinde üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle kesintisiz iletişim imkânı sunan BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli iletişim uygulaması BiP’in Türkiye’nin verisini Türkiye’de tuttuğunu vurguladı. Erkan, “Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliği geliyor. Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. Bugün BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye’deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark oluşturan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz. BiP’in birçok özelliğini global rakiplerimizden önce kullanıma sunmuş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’e yeni yetenekler eklemeyi sürdürerek kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya ve güvenli iletişim sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2020’de BiP’ten 140 milyar mesaj gönderildi

Kullanıcılar 2020’de BiP üzerinden yaklaşık 140 milyar mesaj gönderdi. BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı da 2,5 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 150 milyon dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP’in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP’in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.