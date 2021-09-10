BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Dünya Borsalar Federasyonu yönetimine girdi

Dünya Borsalar Federasyonu üyesi olan Borsa İstanbul’un Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 9 Eylül 2021 tarihinde yapılan Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Dünya Borsalar Federasyonu üyesi olan Borsa İstanbul’un Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Finansal ürün ve hizmetleri gün geçtikçe artıran ve çeşitlendiren Borsa İstanbul, uluslararası yatırımcılar için de çalışmalarına hız verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Uluslararası yatırımcılara yönelik yeni çalışmalarımızla iletişim kanallarımızı güçlendireceğiz” dedi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, ’’Borsa İstanbul uluslararası yatırımcıları için yeni çalışmalara başladı. 1992 yılından itibaren Dünya Borsalar Federasyonu (WFE, Federasyon) üyesi olan Borsa İstanbul, Federasyonun 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulunda Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesiyle Federasyon yönetiminde söz sahibi olurken, uluslararası görünürlüğü artırma noktasında da önemli bir adım atılmıştır. Federasyon Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Amerika Birleşik Devletleri (3 Borsa -Nasdaq, Şikago Emtia Borsası, Şikago Opsiyon Borsası), Singapur, İsviçre, Brezilya, Bermuda, Hong Kong, Hindistan, Nijerya, Suudi Arabistan, Kolombiya, Güney Kore, Japonya, Almanya, Güney Afrika ve Çin (Şanghay Borsası) borsalarından oluşmaktadır ’’ denildi.

Borsa İstanbul’un Federasyon üyeliği hakkında bilgi veren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, amaçlarının uluslararası yatırımcılara sermaye piyasalarımızdaki gelişmeleri doğrudan ve en doğru şekilde aktarmak, istedikleri zaman Borsa İstanbul’dan gerekli desteği alabileceklerini göstermek, karşılaşabilecekleri sorunların hızlı çözümlenebilmesi için yardımcı olmak ve yatırımlarını artırmalarını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Ergun ayrıca, “Dünyanın önde gelen on yedi borsasıyla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinde yer almamız, sektörün küresel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, uluslararası paydaşlara ulaşmak ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak için köprü vazifesi görecek. Artık Borsamız birimleri, Dünya Borsalar Federasyonu’nun tüm çalışma gruplarına aktif olarak katılıyor, diğer borsalarla birlikte çalışarak uluslararası tecrübeleri Borsamıza taşıyor ve sektörün global sorunlarının çözümünün bir parçası oluyor” dedi.