Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı

Bitkisel üretim 2020’de bir önceki yıla göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 8,7, sebzelerde yüzde 0,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre arttı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 9,2 oranında artarak 8,3 milyon ton, dane mısır üretimi yüzde 8,3 oranında artarak 6,5 milyon ton, yulaf üretimi yüzde 18,7 oranında artarak yaklaşık 314,5 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 8,8 oranında azalarak yaklaşık 5 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 5,9 oranında artarak yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 4,4 oranında artarak 5,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretimi yüzde 1,6 oranında azalarak yaklaşık 2,1 milyon ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 12,2 oranında artarak 76,5 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 16,3 oranında artarak 21 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre arttı

Sebze ürünleri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 0,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 3,4 oranında arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,8, kuru soğanda yüzde 3,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,6 oranında artış, karpuzda yüzde 9,8, kavunda yüzde 2,9, hıyarda yüzde 1,6 oranında azalış oldu.

Meyve üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre arttı

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma yüzde 18,8, şeftali yüzde 7,4, kiraz yüzde 9,1, çilek yüzde 12,3, nar ise yüzde 7,3 oranında arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 13,3, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığı ise yüzde 248,7 oranında arttı.

İncirde yüzde 3,2, muzda ise yüzde 32,8 oranında artış oldu.

Süs bitkileri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Süs bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında azaldı.

Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 60,9, diğer süs bitkileri yüzde 39,1’lik bir paya sahiptir.

Dış mekan süs bitkileri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,6 oranında artarken, kesme çiçek üretimi yüzde 7,7, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 6,2 oranında azaldı.