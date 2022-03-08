Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verileri açıklandı

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatı yıllık yüzde 35,95 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları Ve Üretim Değeri verilerini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatı yıllık yüzde 35,95 artış gösterdi. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu.

Sebzelerden domates fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 14,78 artış gösterdi

Sebzelerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile soğan (kuru) oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytin fiyatında yıllık yüzde 31,85 artış oldu

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 31,81 ile limon oldu.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değerinde yıllık yüzde 34,98 artış gerçekleşti

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 22,26 artışla 113,16 milyar TL ve sebzeler üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 7,44 artışla 59,40 milyar TL oldu