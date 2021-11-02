Bitkisel Ürün Sigortaları’nda 2022 yılı üretim sezonu açıldı

2022 yılı üretim sezonu için, Bitkisel Ürün Sigortası ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) başvuruları, 1 Kasım tarihi itibarıyla yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine yapılabiliyor.

TARSİM’den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliklerinin de etkileri ile birlikte tarımsal faaliyetlerin son yıllarda yüksek düzeyde risk altında olduğunun altı çizilerek; dolu, don, fırtına, sel-su baskını, yangın ve kuraklık gibi meteorolojik afetlerle daha sık karşılaşıldığına ve kayıpların arttığına dikkat çekildi. Ayrıca sigortanın ihmal edilmemesi ve tarımsal üretimin mutlak bir parçası haline gelmesi gerektiği vurgulanarak, üreticilere yeni dönem ekilişleri ile ilgili bitkisel ürünlerini sigortalatmaları konusunda çağrıda bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, poliçe süresini kaçırmamak için, bitkisel ürünlerde değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilir.

Bitkisel Ürün Sigortasında üreticinin priminin yüzde 50’si, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında 2022 yılına özel olmak üzere yüzde 70’i ve meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67’ye varan kadar kısmı Devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca üreticilere çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor. 2022 yılı üretim sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”