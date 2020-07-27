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Bodrum’da ilk gurme market

SABANCI HOLDİNG VE CARREFOUR GRUP İŞTİRAKİ CARREFOURSA, TÜRKİYE’NİN GÖZDE TATİL YERLERİNDEN BODRUM’DAKİ İLK GURME MARKETİNİ AKYARLAR’DA MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURDU.

Bodrum’da ilk gurme market

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden Bodrum’daki ilk Gurme marketini Akyarlar’da müşterileriyle buluşturdu.

Toplam 287 metrekare alana sahip olan Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA; balık, kasap, meyve-sebze, yöresel peynirler ve mahzen yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor. Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis de sunuluyor.

Vazgeçilemeyecek bir alışveriş deneyimi sunuyor

Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye’de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. Müşterilere damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katılıyor.

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