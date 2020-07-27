Bodrum’da ilk gurme market

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden Bodrum’daki ilk Gurme marketini Akyarlar’da müşterileriyle buluşturdu.
Vazgeçilemeyecek bir alışveriş deneyimi sunuyor
Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye’de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. Müşterilere damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katılıyor.